Chievo, Il Corriere di Verona titola: “San Siro anno zero”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il diktat del comandante. Rolando Maran indica la via alla sua truppa per togliere i piedi dal fango in cui è rimasta impantanata e riprendere a marciare spedita. “Resettare. Poca memoria sul passato e guardare con la massima concentrazione solo al rush finale che ci attende. Dobbiamo ripartire con un Chievo nuovo per un campionato diverso” aveva detto il mister a botta calda nella sala stampa del Bentegodi subito dopo la sconfitta nel derby. C’era poca voglia di parlare una settimana fa. La ferita era fresca, riporta il Corriere di Verona. Ricaricate le batterie nella quiete di Veronello, alla vigilia dell’ardua trasferta a San Siro, il concetto lo ribadisce con rinnovata fermezza arricchendolo di nuovi elementi: “Lo ripeto. Questa è la prima tappa di un nuovo campionato. Dobbiamo essere bravi a scavare dentro di noi e trovare attributi”.