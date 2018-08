Chievo-Juve, Corriere della Sera: “A CR7 manca solo il gol”

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attesa per il primo gol di Ronaldo è snervante e riempie come una bolla appiccicosa uno stadio intero. Tutto ruota attorno a lui e tutti si aspettano che l’evento prima o poi si verifichi, come qualcosa di naturale, riporta il Corriere della Sera. Cristiano non fa certo la fine di Maradona, che in questo stadio al debutto italiano nel 1984 finì arrotato dal tedesco Briegel (finì 3-1 per il Verona) e dimostra anche una condizione già accettabile, dopo 19 giorni di allenamenti. Ma l’intesa con Dybala è ancora un cantiere aperto.