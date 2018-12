© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Chiumiento, 34 anni, è l’unico doppio ex della sfida tra la Vecchia Signora e i Giovani Ragazzi. In vista di Young Boys-Juventus, l'ex promessa bianconera ha detto attraverso il Corriere di Torino: "Il principale pericolo per la Juve a Berna? Il campo sintetico dello Stade de Suisse. Un alleato per lo Young Boys. Nei primi 30 minuti i bianconeri potrebbero patirlo un po’, poi però prenderanno le misure e imporranno la loro qualità nettamente superiore. La Juve può vincere anche facendo un certo turnover. C’è tanta differenza tra le due squadre. E c’è un Ronaldo che, assente per squalifica nella gara di andata, ha una gran voglia di lasciare il segno anche in Champions. La Juve vincerà, ma il risultato non sarà rotondo come quello di ottobre allo Stadium", ha detto.