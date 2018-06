Ciociaria Oggi festeggia col Frosinone: "In finale"

Ciociaria Oggi apre in prima pagina con il pareggio del Frosinone in casa contro il Cittadella nei play off di Serie B: "In finale". Doppio pari che favorisce i Canarini visto il miglior piazzamento in campionato. Adesso tocca al Palermo dell'ex allenatore ciociaro Stellone. Gara d'andata al Barbera.