Ciociaria Oggi, Frosinone: "Biglietti terminati alle 12. 'Stirpe' sold out"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultima di campionato contro il Foggia potrebbe regalare al Frosinone la promozione in Serie A. Un evento questo, per il quale la tifoseria ciociara si sta preparando nel migliore dei modi. Come scrive quest'oggi in prima pagina Ciociaria Oggi il 'Benito Stirpe', stadio di casa della formazione di Moreno Longo è già sold out. Una cornice di pubblico perfetta per il coronamento del sogno Serie A.