Ciociaria Oggi: "Frosinone non mollare"

"Frosinone non mollare", titola l'edizione odierna di Ciociaria Oggi, che proietta già la corsa della squadra laziale ai prossimi playoff, dopo l'incredibile stop sul traguardo che ha permesso al Parma di conquistare la promozione diretta in Serie A. Delusione e frustrazione saranno da mettersi alle spalle per preparare i playoff, che inizieranno il 29 maggio, più compatti possibile, scrive il quotidiano laziale.