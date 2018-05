Ciociaria Oggi: "Il Frosinone supera il Rieti in amichevole"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Goleada per il Frosinone in amichevole, il giusto viatico per i playoff di giugno, a cui il Frosinone si presenterà ancora una volta da favorita. Ciociaria Oggi analizza infatti oggi le buone risposte avute dalla squadra che ha battuto il Rieti 6-1, per la soddisfazione di Moreno Longo.