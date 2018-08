Ciociaria Oggi: "L'Atalanta cala il poker. Frosinone imballato"

© foto di Ospite

Ciociaria Oggi apre in prima pagina con la netta sconfitta dei Canarini alla prima giornata di campionato: "L'Atalanta cala il poker. Frosinone imballato". I bergamaschi hanno dimostrato di essere già in buona condizione atletica mentre per gli uomini di Longo, un palo di Ciano nel primo tempo e poco altro.