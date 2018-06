Ciociaria Oggi: "Niente calcoli e mentalità da provinciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa ieri di Moreno Longo in vista del primo round della doppia sfida playoff contro il Cittadella. "Niente calcoli e mentalità da provinciale" è stato il motto, ripreso da Ciociaria Oggi, del tecnico ciociaro che in vista della sfida contro i veneti dovrà fare a meno di Maiello che a causa di un colpo alla caviglia sarà indisponibile per giovedì.