© foto di Ospite

Inizia il settembre terribile del Frosinone, che vede un percorso difficile e tortuoso davanti a se in questo momento della stagione: rientro in campo contro la Sampdoria sabato prossimo, poi gara in casa contro la Juventus e subito dopo trasferta a Roma contro la formazione di Di Francesco, prima di chiudere allo Stirpe contro il Genoa.