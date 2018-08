Ciociaria Oggi sul Frosinone: "Campbell pronto all'esordio"

© foto di Ospite

Alla prima partita del campionato il Frosinone di certo non ha convinto, uscendo con le ossa rotta dalla trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Ora però Moreno Longo può contare su un'arma in più, come ricorda in prima pagina Ciociaria Oggi: "Campbell pronto all'esordio". L'ex Arsenal debutterà molto probabilmente nel match interno contro il Bologna, che vede i ciociari già chiamati al riscatto.