Ciociaria Oggi sul Frosinone: "Ok la fase di contenimento, male l'attacco"

© foto di Lazzerini

Ciociaria Oggi di questa mattina fa il punto in prima pagina sull'inizio di stagione del Frosinone titolando: "Bene la fase di contenimento. Male l'attacco". I canarini hanno dimostrato di crescere in difesa, ma il problema resta in avanti: dopo tre turni la squadra di Longo non ha segnato neanche una rete.