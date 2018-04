Ciociaria Oggi titola: "Frosinone vuole riprendersi il secondo posto"

Ieri il Palermo ha rimediato un brutto ko a Venezia, mentre il Frosinone e il Parma si giocano il secondo posto in Serie B. La squadra emiliana sfiderà la Pro Vercelli, mentre i ciociari saranno a Cesena. Il quotidiano Ciociaria Oggi titola in prima pagina: "Il Frosinone vuole riprendersi il secondo posto". Al momento ciociari e ducali sono a quota 63 punti, ma - in caso di arrivo a pari punti - sarebbe il Parma a festeggiare la promozione diretta.