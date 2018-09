Ciociaria Oggi: "Tremila cuori all’Olimpico per spingere il Frosinone"

Lazio, retroscena Caicedo: l'attaccante offerto in estate al Siviglia

Juventus, Pjanic: "Finito con una buona vittoria, non si molla niente"

Inter, Candreva: "Lavoro, dedizione, amore per questa maglia"

Il ct della Croazia attacca Ronaldo: "Egoista, non lo vorrei mai allenare"

Napoli, Koulibaly: "Sono felice ed orgoglioso per il mio rinnovo"

Inter, Politano: "Super felice per la prima vittoria in nerazzurro"

Milan, attesa per Gazidis: entro fine mese la risposta definitiva

Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali: out Pjaca, c'è Eysseric

Udinese, Pradè: "De Paul forte, trattenerlo qui non è stato difficile"

Continuità Eysseric. Dalle voci estive alla seconda da titolare in viola

Inter, martedì esami strumentali per Nainggolan e D'Ambrosio

“Tremila cuori all’Olimpico per spingere il Frosinone”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Ciociaria Oggi . I gialloazzurri di Longo sfideranno questa sera la Lazio all’Olimpico.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

