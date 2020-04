Ciro Ferrara a Il Mattino: "Lo sport ci darà una mano"

"Lo sport ci darà una mano". Questo è il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino che ha intervistato in esclusiva l'ex difensore di Napoli e Juve Ciro Ferrara. L'ex giocatore ha messo all'asta la maglia di Maradona per raccogliere fondi per aiutare le famiglie bisognose di Napoli in questo periodo difficile.