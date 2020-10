Cittadella ed Empoli capoliste in Serie B. Le aperture dei tre quotidiani sportivi

Dopo quattro giornate, con 10 punti su 12 all'attivo, la Serie B vede come capoliste Cittadella ed Empoli. Celebrate dai tre principali quotidiani sportivi, con La Gazzetta dello Sport che apre con una nota sui veneti: "Cittadella brilla. Un gol per tempo. E il Pordenone va al tappeto". Come ricorda il quotidiano "apre Gargiulo, chiude Tavernelli. Venturato si conferma in vetta. È la prima sconfitta per Tesser".

Spazio poi ai toscani: "Empoli da urlo: lezione a Marino. La Spal avanti ma è ribaltata. Le scelte dell’ex tecnico segnate dalle positività: Dionisi resta primo. Di Bajrami e Mancuso i gol vittoria".

Spazio poi al Corriere dello Sport. Nota di merito ai toscani, "Empoli in rimonta supera la Spal. Il gol di Sasà Esposito non basta Bajrami e Mancuso ribaltano", ma non manca l'appunto sul Cittadella: "Venturato stende Tesser".

Più allarmista Tuttosport, soprattutto per quanto riguarda il Pordenone, avversario del Cittadella: "Il Cittadella resta in vetta. Pordenone, Tesser rischia". Sull'altra capolista: "L'Empoli ribalta la SPAL con Bajrami e Mancuso".