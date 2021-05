Colantuono a Il Mattino: "Se Osimhen lavora duro può diventare come Cavani"

L'allenatore Stefano Colantuono, in un'intervista a Il Mattino ha parlato di Osimhen, facendo un paragone con Edinson Cavani: "Le sue caratteristiche sono molto simili a Cavani. E forse credo sia addirittura più veloce. Non ho elementi per dire quale sia la sua resistenza, che poi è stata la vera forza di Edinson. Posso dire con certezza di non aver mai allenato uno come lui. Aveva una voglia di migliorarsi unico: un martello pneumatico. Se Osimhen dovesse avere la voglia giusta e quella di diventare come Cavani, può diventare un attaccante di dimensioni internazionali. Ma deve essere costante e attento, Cavani lavorava in maniera ossessiva sulle cose. Ancora oggi ho bene impressi i suoi allenamenti".