Come cambierà la Roma? Vocegiallorossa: "Basta spese superficiali e incoscienti"

Approfondimento sulle colonne di 'Vocegiallorossa' in merito al nuovo corso della Roma con Dan Friedkin come presidente. Dopo la firma del preliminare, la prossima settimana James Pallotta dovrebbe ufficialmente vendere il club al nuovo proprietà. Ma come cambierà la Roma? "L’imperativo - si legge - è ottimizzare le risorse a disposizione e la prima mossa di chi arriva dovrà essere farlo meglio di chi sta andando via: la Roma, in questi anni, non ha mai lesinato spese, ma spesso - come altrettanto spesso è stato detto - lo ha fatto in una maniera tra il superficiale e l’incosciente, mettendosi dentro costi con probabilità tra il medio e il basso di una resa commisurata a tale impegno. Solo una volta tornati nei binari giusti, la Roma sarà in grado di riavvicinare nuovamente le posizioni di vertice e di reinnescare il circolo virtuoso che l’aveva tenuta più che in alto per diverse stagioni. Anche perché in una Serie A come quella attuale non serve chissà cosa per ottenere buoni risultati: con un po’ di equilibrio, anche squadre che in Europa faticano, dentro il nostro giardinetto possono fare bene. Equilibrio in campo, ma soprattutto fuori: ecco il primo obiettivo da raggiungere per la nuova proprietà".