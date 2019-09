Ampio risalto alla questione stadio-Fiorentina sulle pagine del Corriere Fiorentino con Rocco Commisso che ha parlato in esclusiva al quotidiano. "Lo stadio? Non aspetterò anni" titola il giornale, con un chiaro messaggio dell'italo-americano alle istituzioni. "Meglio farlo nuovo ma l'importante è decidere in fretta. La città ci aiuti. Chiedo ai tifosi rispetto per tutti".