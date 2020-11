Con CR7 a Torino non si vince a Benevento. La Stampa: "Pallida Juve senza Ronaldo"

Senza Cristiano Ronaldo, lasciato a Torino per riposare, la Juventus non va oltre l'1-1 sul campo del Benevento e questa giornata potrebbe accumulare un maggior ritardo dalla vetta. "Pallida Juve senza Ronaldo, contro il Benevento finisce 1-1", titola in prima pagina La Stampa, dedicando un piccolo spazio al calcio in taglio alto.