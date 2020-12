Con l'Udinese il peggior Torino della stagione. La Stampa: "Toro in caduta libera"

Con una delle più brutte prove stagionali il Torino cade in casa contro l'Udinese e inguaia la sua posizione di classifica, anche in virtù del contemporaneo successo del Crotone ultimo. "Toro in caduta libera", titolo la Stampa in prima pagina. Il quotidiano piemontese racconta poi della scelta di Urbano Cairo di mandare tutti in ritiro ma di confermare la fiducia a Marco Giampaolo.

Addio Paolo. In prima pagina su La Stampa spazio anche al ricordo di Paolo Rossi, tristemente scomparso in settimana, all'indomani dei funerali che si sono tenuti nella sua Vicenza, ai quali hanno partecipato tanti ex compagni di squadra, soprattutto quelli di quello splendido Mondiale del 1982 in cui Pablito ci trascinò. "L'ultimo viaggio di Pablito con i ragazzi del Mundial", titola il quotidiano.