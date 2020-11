Condò: "Certo che ora il Milan può vincere lo Scudetto. Sarebbe irrispettoso dire il contrario"

Interessante fondo di Paolo Condò sulle pagine di Repubblica oggi in edicola. All'indomani della vittoria del Milan ai danni della Fiorentina, la classifica in vetta vede i rossoneri saldamente al primo posto, a +5 sulle seconde della classe. E' il frutto di una crescita di un gruppo che è figlio di tanti pezzi messi insieme negli anni: dai prodotti del vivaio come Donnarumma o Calabria, passando per gli acquisti cinesi, i retaggi berlusconiani, l'incursione di Boban e poi, ovviamente, le operazioni definite da Paolo Maldini. "E dunque - si legge - è diventato irrispettoso del lavoro di Pioli chiedersi se il Milan possa vincere lo scudetto. Certo che può. Questo non significa che succederà, ma la candidatura è forte, chiara e motivata".