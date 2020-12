Condò su La Repubblica: "Il calendario adesso aiuta Conte ma il Napoli è in corsa"

vedi letture

Paolo Condò commenta su La Repubblica l'ultimo turno di campionato e scrive "Il calendario adesso aiuta Conte ma il Napoli è in corsa". "E' evidente che per continuare a sognare lo Scudetto, sarebbe un peccato non farlo, il Milan deve dotarsi di armi più efficaci di Rebic e Leao (Gomez ad esempio) ma la squadra ha dimostrato di saper reagire alle emergenze, ma questa emergenza non può durare in eterno. I pareggi con Parma e Genoa servono al Milan per mantenere la testa della classifica davanti all'Inter che le ha ripreso 4 punti in 4 giorni, vincendo lo scontro diretto con il Napoli col cinismo di cui sono spesso accreditate le squadre vincenti. Da qui a Natale il calendario passa dalla parte dei nerazzurri: vivere le feste in testa alla classifica consoliderebbe la situazione, in attesa che le due venute della Juve a San Siro disegnino la gerarchia definitiva del girone d'andata. La sconfitta a San Siro toglie poco alle fiches del Napoli, pericoloso pure in 10: la squadra c'è, il ko non la toglie dal giro delle prime. Pari tra Juve e Atalanta nell'altro big match. La Juve non è semplice da superare uscendo in palleggio dalla propria area perché fra qualità specifiche e buoni posizionamenti il pacchetto dei cacciatori di palloni è molto agguerrito. Nella ripresa, appena la Juve comincia a perdere la sua sincronia, l'Atalanta avanza il suo baricentro, in ossequio al coraggio che da 5 anni ne è tratto distintivo".