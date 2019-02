© foto di Insidefoto/Image Sport

"Un'altra rimonta show". La Stampa torna così sul 3-3 maturato ieri in Coppa Italia: "L'irriducibile Fiorentina riprende anche l'Atalanta". Paragoni col campionato: "Come domenica con l’Inter. Ma con i gol in trasferta Gasperini è più vicino alla finale".