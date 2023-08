Correa al Marsiglia, Sanchez torna all'Inter. Il Corsport: "Aspetta solo la chiamata giusta"

Joaquin Correa è sempre più vicino all'addio all'Inter, ora disposta ad accettare anche il prestito pur di liberare un posto in attacco. Anche il Corriere dello Sport evidenzia lo sprint del Marsiglia per il Tucu, a differenza di qualche settimana fa disposto a salutare Milano per una nuova a avventura: c'è interesse per la proposta arrivata dalla Francia.

La partenza dell'ex Lazio riaprirà i cancelli di Appiano Gentile ad Alexis Sanchez: il Niño "aspetta solo la chiamata giusta e si precipiterà a Milano, come i suoi rappresentanti sono pronti a sedersi a tavola con Marotta e Ausilio per il contratto", assicura il Corsport. Il contratto del cileno sarà annuale e l'ingaggio non supererà i 3 milioni.