Corriere Bologna sui rossoblù: “L'ira di Fenucci e Bigon”

Box in alto in prima pagina sul Corriere Bologna dedicato ai fatti di casa rossoblù: “L'ira di Fenucci e Bigon. Squadra in ritiro” è il titolo che sottolinea la decisione della società dopo il ko di Crotone. “La dirigenza ha perso la pazienza. Bigon e Fenucci tuonano e fanno sapere che senza un successo contro il Verona domenica la punizione continuerà”.