Corriere dei Bergamo: "Tutti insieme appassionatamente"

"Tutti insieme appassionatamente", titola così Il Corriere di Bergamo nelle sue pagine sportive. Atalanta, Milan, Samp e Fiorentina tutte vincenti nell'ultimo turno di campionato. La volata per l'Europa League non è per deboli di cuore e si deciderà sul filo di lana. Atalanta carica a mille e con la rosa al completo. Barrow-Papu, attenti a quei due. Milan, i Gattuso boys con la lingua fuori. E davanti si spara a salve. Sampdoria da montagne russe, con il calendario che sicuramente non aiuta. La Fiorentina infine ha deciso la corsa Scudetto. Avanti ancora nel segno di Astori.