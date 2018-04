Corriere del Mezzogiorno: "10mila in partenza per Firenze. È allarme"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Diecimila in partenza per Firenze. È allarme". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza la gara del Franchi tra Fiorentine e Napoli dal punto di vista dei tifosi. I tifosi partenopei - si legge - sono in fibrillazione e in 10.000 sono previsti per la sfida di domenica prossima. Il settore ospiti è andato sold out in una mattinata: 2.500 biglietti volatilizzati. E ora è caccia a un posto negli altri settori dello stadio, a tutti i costi. Stamattina è previsto il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Alessio Giuffrida. La sfida è considerata di livello tre, il più alto in assoluto, e si teme che i tifosi azzurri possano mescolarsi con quelli della Viola in tutti i settori. Non sarà lasciato nulla al caso anche di concerto con la questura napoletana.