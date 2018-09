Corriere del Mezzogiorno: "Cresce il peso del Napoli in Europa"

© foto di Ospite

Ventesimo nei cinque principali campionati europei per investimenti compiuti sul mercato nel 2018, il Napoli vede aumentare il proprio peso a livello europeo stando a quanto riferisce quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno in edicola. Sconfitta di Genova già dimenticata, gli azzurri ora pensano al futuro e al ritorno in Champions League.