Corriere del Mezzogiorno: "Hysaj rientrato, ma la botta non preoccupa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Hysaj è rientrato. Ma la botta al ginocchio non preoccupa". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. C’è cauto ottimismo per il giocatore, che lunedì scorso è uscito nella della ripresa per un infortunio nella gara amichevole contro la Norvegia. Il terzino azzurro ha subito un colpo tra il quadricipite e il ginocchio ed ha lasciato il campo. Il quadro clinico, a dispetto delle prime notizie provenienti dall’Albania, è sembrato meno grave. Il calciatore è rientrato ieri sera daTirana ma resta in forte dubbio per la sfida con il Sassuolo. Lo staff sanitario attende il calciatore per verificare se la sua articolazione abbia subito più di un semplice trauma contusivo al ginocchio sinistro che possa anche aver provocato qualche versamento. Per escludere eventuali lesioni più gravi, dovrà essere sottoposto ad esami strumentali (oggi a Pineta Grande), ma da quanto riferito telefonicamente dal calciatore allo staff sanitario del Napoli, il danno non dovrebbe essere stato più grave di un trauma.