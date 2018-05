Corriere del Mezzogiorno: "Napoli da Sarri ad Ancelotti, così muta l'estetica"

© foto di Ospite

In attesa che parta il mercato, per il Corriere del Mezzogiorno edizione Campania è tempo di prime analisi sul nuovo Napoli che si sta costruendo in rapporto a quello che è stato di Maurizio Sarri per 3 anni. "Da Sarri ad Ancelotti, così muta l'estetica", il titolo scelto per il commento in prima pagina.