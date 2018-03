Corriere del Mezzogiorno: "Rientra Hamsik, il punto di equilibrio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Rientra Hamsik, il punto di equilibrio del gioco di Sarri". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il capitano - si legge - dopo l'assenza contro la Roma riprende lo scettro a San Siro. Subire quattro gol nella stessa partita, non era mai capitato in campionato, se non con il Manchester City in Champions. Ed ecco che è scattato un piccolo campanello di allarme e il tecnico non vuole più saperne di questa mancanza di concentrazione che è costata cara contro i giallorossi. Ma il ritorno di Hamsik, garanzia a centrocampo, sia come filtro difensivo che come inserimento per la fase offensiva.