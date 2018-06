Corriere del Mezzogiorno su Verdi: "Primo acquisto dell'era Ancelotti"

© foto di Lazzerini

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Napoli titolando: "Ecco Verdi, primo acquisto dell'era Ancelotti". Il giocatore che a gennaio si era rifiutato di passare dal Bologna agli azzurri anche per timore di non trovare spazio con Sarri, adesso è pronto per iniziare la nuova avventura in Campania.