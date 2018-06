Corriere del Mezzogiorno sul Bari: “Grosso come Sarri”

“Grosso un po' come Sarri. La clausola che lo inchioda”, così il Corriere del Mezzogiorno edizione di Bari titola in un box in alto sulla prima pagina riguardo la situazione del tecnico Fabio Grosso. L'allenatore piace molto all'Hellas Verona, ma anche Sassuolo e Cagliari lo hanno messo nel mirino, ma per liberarlo bisogna pagare una penale e questo rallenta ogni operazione.