Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: “La crisi dei piccoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La crisi dei piccoli” così il Corriere del Mezzogiorno apre la pagina sportiva analizzando il momento no di Lorenzo Insigne e Dries Mertens in questa fase del campionato: “Insigne è nervoso e sbaglia tanto. I tifosi non perdonano, ma è un'antica ruggine. - si legge nei sottotitoli – Mertens ha perso scatto e sorriso. Non segna né fa assist. Sarri chiede sostegno”.