Corriere della Sera: “Niente più Var allo stadio, ipotesi centrale unica”

“Niente più Var allo stadio, c’è l’ipotesi centrale unica”. Titola così Il Corriere della Sera nelle pagine sportive, proponendo un interessante fondo sul possibile sviluppo della moviola in campo. Dalla prossima stagione, infatti, in Serie A la Var potrebbe essere centralizzata, come accade in Germania. Gli arbitri davanti ai video non sarebbero più dislocati in ogni singolo stadio, ma verrebbero convogliati tutti in una sala di controllo. Sarebbero già stati individuati i locali che dovrebbero ospitare le strutture, si tratta di uffici collocati ai piani bassi della palazzina della Lega Serie A, a Milano, in via Rosellini.