Corriere della Sera: “L’Inter deve inseguire ma in trasferta è ferma”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un rincorrere fino alla fine della stagione e l’Inter lo sa. Troppe occasioni perse, punti buttati in quantità, non solo nel derby e con il Torino, soprattutto con Crotone, Spal e Genoa. Spalletti non fissa quote “non lo so se 74 punti bastano per la Champions, però ora serve quella continuità di rendimento che non sempre abbiamo avuto: dobbiamo essere più esigenti con noi stessi”. Soprattutto fuori casa, perché è lì che l’Inter si è incartata, riporta il Corriere della Sera. Fuori casa il cammino però è da lotta retrocessione: appena una vittoria nelle ultime nove uscite e 8 punti raccolti, una miseria. È una macchina inceppata l’Inter lontano da San Siro, dove ha segnato appena 8 reti (sempre nelle ultime 9 gare), di cui cinque in una sola volta con la Samp. Peggio ha fatto l’attacco, rimasto senza gol in 6 trasferte.