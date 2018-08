Corriere della Sera: “L’Inter non si nasconde più per lo scudetto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’inizio una volta tanto non è scontato e dopo anni farciti di “vedremo” e di “porteremo avanti il progetto”, l’Inter si sente finalmente pronta a lanciare la sfida e a calarsi nel ruolo di vera anti-Juventus. Il restyling del mercato è stato profondo, per consolidare una base discreta. L’obiettivo minimo rimane “confermarsi tra le prime quattro”, sottolinea Luciano Spalletti, però il tecnico non ha neppure voglia di nascondersi troppo e gli viene quasi naturale posizionarsi lì, alle spalle dei campioni d’Italia, riporta il Corriere della Sera. “Possiamo provare a lottare per lo scudetto, perché non mi manca nulla e le pressioni personali ho imparato a gestirle da tempo”.