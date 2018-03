Corriere della Sera: “Vincere o vincere: il Napoli ferito sfida l’Inter”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da qualsiasi prospettiva la si guardi, la sfida contro l’Inter ha per il Napoli un coefficiente di difficoltà molto alto. La sconfitta di sette giorni fa con la Roma e il sorpasso virtuale in classifica della Juventus (che ha una partita da recuperare con l’Atalanta) hanno minato qualche certezza. E mettono la squadra di Sarri, proiettata allo scudetto, davanti a un solo risultato possibile: la vittoria, riporta il Corriere della Sera. A undici giornate dalla fine il duello punto a punto con i bianconeri va mantenuto, quantomeno per non svilire l’importanza dello scontro diretto di aprile a Torino. E in quest’ottica la gara di San Siro (previsti 8 mila tifosi napoletani) diventa una finale da non poter sbagliare.