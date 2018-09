Corriere della Sera e l'Europa League: "Lazio, è RoMarsiglia"

"Lazio, è RoMarsiglia". Titola così il Corriere dello Sport nel taglio alto della prima pagina in merito al sorteggio di Montecarlo di Europa League, che ha visto i capitolini finire nel girone della formazione francese. La formazione di Simone Inzaghi ritrova i due ex romanisti Rudi Garcia e Kevin Strootman. Intanto la Lazio piange Mario Facco, ex difensore campione d'Italia con i biancocelesti nel 1974, scomparso ieri a 72 anni.