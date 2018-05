Corriere della Sera: "Il Milan rischia di uscire dall'Europa"

© foto di Ospiti

Il Corriere della Sera riserva spazio al Milan, nel taglio alto della prima pagina in edicola. "Il Milan rischia di uscire dall'Europa", titola il giornale con riferimento alla possibile sanzione dell'Uefa nei riguardi del club rossonero. Sarebbe una beffa per i meneghini, che domenica scorsa hanno conquistato il sesto posto finale in campionato.