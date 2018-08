Corriere della Sera: "Il napoletano Ancelotti: 'Sembra di stare in vacanza'"

"Il 'napoletano' Ancelotti: 'Qui mi sembra di essere sempre in vacanza'". Così titola il Corriere della Sera nella sezione sportiva, in merito al tecnico del Napoli. Re Carlo in azzurro è un uomo felice. Intanto l'ex mister di Milan e Real Madrid ha scelto di vivere in un appartamento con vista mozzafiato sul Golfo. Era stata la casa di Gonzalo Higuain, poi di Emanuele Giaccherini. L’ha voluta, appunto, "perché mi dà la sensazione di essere sempre in vacanza".