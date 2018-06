Corriere della Sera titola: "Il crollo dell’export"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il crollo dell’export, così aprono le pagine sportive del Corriere della Sera sottolineando che "l'allenatore italiano non va più di moda". Nei quattro campionati di riferimento europei, potrebbero non esserci rappresentanti di quella che viene considerata la scuola migliore al mondo. I nostri stanno perdendo appeal e - si legge - all'apparenza senza motivo. Eppure in Inghilterra, il campionato più seguito al mondo, negli ultimi tre anni abbiamo sempre vinto qualcosa: l'impresa di Ranieri col Leicester e Conte col Chelsea tra campionato e coppa. Quest'ultimo in lizza anche per la panchina del Real. Per ora nella Liga non ci sono tecnici italiani, dopo gli esoneri di De Biasi all'Alaves e Montella al Siviglia. Inoltre Mancini è rientrato dalla Russia, dalla Francia se n'è andato Ranieri e Ancelotti è ripartito da Napoli.