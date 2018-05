Corriere della Sera titola: "Juve con il brivido"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Juve con il brivido", aprono così le pagine sportive del Corriere della Sera, raccontando della vittoria in rimonta sul Bologna, raccogliendo tre punti decisivi per lo Scudetto. Non è stata una passeggiata, come testimoniano i fischi stizziti dei tifosi dello Stadium ma per la Juve potrebbe arrivare già la matematica in casa di ko del Napoli in casa col Torino. In ogni caso ai bianconeri basterà vincere l'ultima contro il retrocesso Verona per festeggiare il settimo titolo di fila.