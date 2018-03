Corriere della Sera titola: "L’Italia è piccola"

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia è piccola. Aprono così le pagine sportive del Corriere della Sera per analizzare il ko dell'Italia contro l'Argentina priva di Messi. Non è facile ripartire dopo la notte buia di San Siro, il Mondiale - si legge - peserà tutta la vita su un gruppo che prova ad uscire dalla frustrazione e dal fallimento. C'è un vuoto da colmare e servirà pazienza per questa Italia, tenuta in piedi da tre parate da Buffon.