Corriere della Sera titola: "Manca solo Ronaldo"

Manca solo Ronaldo, aprono così le pagine sportive del Corriere della Sera per raccontare la vittoria sofferta della Juventus sul campo del Parma. Terza vittoria nelle prime tre giornate per tre ani di fila - si legge -, mai era capitato nella storia bianconera ed è l'ennesimo record della Juve tritatutto. Ronaldo però resta ancora a secco: tre partite senza gol, era successo per due volte anche con il Real, ma per uno come lui è una notizia.