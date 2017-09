Corriere della Sera titola: "Nazionale distrutta dalla Spagna"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nazionale distrutta dalla Spagna" titola in un box in prima pagina il Corriere della Sera per raccontare del brutto 3-0 incassato al Bernabeu. Ed ancora: "Il disastro degli azzurri, condannati ai play-off", il titolo dell'editoriale di Mario Sconcerti che analizza la corsa a mondiale che ora si complica enormemente.