Corriere della Sera titola: "Ronaldo atto primo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronaldo atto primo. Aprono così le pagine sportive del Corriere della Sera per presentare la prima gara di CR7 a Verona contro il Chievo in uno stadio esaurito per il portoghese. "Ma non abbiamo già vinto perché abbiamo Cristiano", s'è affrettato a spiegare Allegri all'alba della sua quinta stagione bianconera per combattere l'euforia che ha contagiato l'ambiente.