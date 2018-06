Corriere della Sera: "Un abbonamento Tv potrebbe non bastare"

© foto di Federico De Luca

Nell’era dell’esclusiva un solo abbonamento potrebbe non bastare, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera analizzando la situazione dei diritti Tv. Salvo accordi commerciali tra gli operatori, infatti, per vedere tutte le gare della propria squadra serviranno due diversi abbonamenti. La modalità di vendita dei pacchetti approvata ieri in Lega spiazza la solita procedura, ma col vecchio metodo i club avrebbero incassato 300mln in meno. Ora sul mercato ci sono 3 pacchetti: due con 3 ed uno con 4 gare a giornata, suddivise nelle 8 finestre orarie. I primi da 452 e 408mln ed il terzo da 240mln ed ogni operatore non può acquistare più di due pacchetti ma ritrasmettere proprie gare su altre piattaforme con accordi commerciali.