Corriere dello Sport: "Con CR7 i portoghesi ci prendono per i fondelli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Con Ronaldo i portoghesi ci prendono per i fondelli". Il Corriere dello Sport risponde così alla prima pagina di ieri di Record, che inseriva anche l'Italia come possibile destinazione di Cristiano Ronaldo in caso (come sembra) di addio al Real Madrid. Un'ipotesi ben poco credibile e addirittura derisoria, secondo il quotidiano romano.